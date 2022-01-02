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НХЛ. Торонто разгромили Оттаву, Сиэтл уступает Ванкуверу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 1 на 2 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" – "Сент-Луис"
4 – 6 (1-1; 1-5; 2-0)
"Торонто" – "Оттава"
6 – 0 (2-0; 1-0; 3-0)
"Сиэтл" – "Ванкувер"
2 – 5 (0-2; 1-0; 1-3)
"Лос-Анджелес" – "Филадельфия"
6 – 3 (2-1; 2-0; 2-2)
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