Кременчук и Сокол разгромили своих соперников в матчах Кубка Украины

Во вторник, 3 января состоялись два матча Кубка Украины по хоккею. В первой встрече Кременчук не дал ни малейшего шанса БСФК Бровары и с разгромным счётом обыграл соперника (8:0).

Во второй встрече Сокол просто уничтожил Днепр. Матч завершился со счётом 11:1.

Напомним, что завтра, 4 января Сокол сыграет с Кременчуком, а Днепр - с БСФК.

Кубок Украины. 3 января

Кременчук - БСФК 8:0

Сокол - Днепр 11:1