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Кременчук и Сокол разгромили своих соперников в матчах Кубка Украины
Встречи получились результативными
Во вторник, 3 января состоялись два матча Кубка Украины по хоккею. В первой встрече Кременчук не дал ни малейшего шанса БСФК Бровары и с разгромным счётом обыграл соперника (8:0).
Во второй встрече Сокол просто уничтожил Днепр. Матч завершился со счётом 11:1.
Напомним, что завтра, 4 января Сокол сыграет с Кременчуком, а Днепр - с БСФК.
Кубок Украины. 3 января
Кременчук - БСФК 8:0
Сокол - Днепр 11:1
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