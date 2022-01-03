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Кременчук и Сокол разгромили своих соперников в матчах Кубка Украины

Хоккей
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Встречи получились результативными

Кременчук и Сокол разгромили своих соперников в матчах Кубка Украины

Новина українською

Во вторник, 3 января состоялись два матча Кубка Украины по хоккею. В первой встрече Кременчук не дал ни малейшего шанса БСФК Бровары и с разгромным счётом обыграл соперника (8:0).

Во второй встрече Сокол просто уничтожил Днепр. Матч завершился со счётом 11:1.

Напомним, что завтра, 4 января Сокол сыграет с Кременчуком, а Днепр - с БСФК.

Кубок Украины. 3 января

Кременчук - БСФК 8:0

Сокол - Днепр 11:1

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон) Кременчук БСФК
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