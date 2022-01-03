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Леброн Джеймс назвал правило, которое стоило бы изменить в школьном баскетболе
Его поддержали коллеги
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что в школьном баскетболе в Огайо необходимо поменять правило относительно таймера на бросок и увеличить время на атаку до 35 секунд.
"Наша команда только что вернулась с турнира в Калифорнии, мы провели четыре встречи с таймером в 35 секунд на бросок. Всё на высоком уровне. Команды отлично играли, был высокий темп, а в четвёртой четверти никто не чувствовал себя лишним. Пора ввести такие правила в Огайо", — написал в своём "твиттере" тренер школьных команд Кэм Джойс.
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