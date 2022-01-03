Леброн Джеймс назвал правило, которое стоило бы изменить в школьном баскетболе

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что в школьном баскетболе в Огайо необходимо поменять правило относительно таймера на бросок и увеличить время на атаку до 35 секунд.

"Наша команда только что вернулась с турнира в Калифорнии, мы провели четыре встречи с таймером в 35 секунд на бросок. Всё на высоком уровне. Команды отлично играли, был высокий темп, а в четвёртой четверти никто не чувствовал себя лишним. Пора ввести такие правила в Огайо", — написал в своём "твиттере" тренер школьных команд Кэм Джойс.