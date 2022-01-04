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Мариуполь в овертайме обыграл Белый Барс

Хоккей
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Матч получился напряженным

Мариуполь в овертайме обыграл Белый Барс

фото - ФХУ

Новина українською

4 января, "Мариуполь" сыграл с "Белым Барсом" в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги.

В первом периоде счёт открыл "Мариуполь". "Белый Барс" сравнял счёт, играя в большинстве. Еще до первого перерыва "стальные чайки" вышли вперёд. Богдан Наливайко отыграл шайбу для белоцерковцев. На перерыв команды ушли со счётом 2:2.

Во втором периоде команды попеременно обменивались моментами, "Мариуполь" прессинговал "Белый Барс", но шайбу забросить не удалось. Белоцерковцы нанесли ответную атаку и вышли вперёд – 3:2.

В завершающей двадцатиминутке подопечные Сергея Витера быстро сравняли счёт. Командам не удалось изменить счёт до конца периода. Победу "Мариуполю" в овертайме принесла шайба Чердака.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

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В статье: ХК Белый Барс (Бровары) ХК Мариуполь
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