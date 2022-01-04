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Сокол легко справился с Краматорском в матче Суперлиги
Гости выглядели лучше
Фото: HSL
4 января, в первом матче 2022-го года сошлись "Краматорск" и СК "Сокол".
Матч активнее начал "Краматорск", открыть счет первыми удалось игрокам СК "Сокол". Воспользовавшись оплошностю оппонентов, первый гол в матче забросил Сергей Мельников, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.
Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось восстановить паритет.
На старте третьего отрезка встречи Сергей Мельников сделал дубль и снова вывел киевский клуб вперед. После пропущенного гола краматорчане так и не смогли прошить ворота Данила Яковлева еще раз.
"Краматорск" - СК "Сокол" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
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