Сокол легко справился с Краматорском в матче Суперлиги

4 января, в первом матче 2022-го года сошлись "Краматорск" и СК "Сокол".

Матч активнее начал "Краматорск", открыть счет первыми удалось игрокам СК "Сокол". Воспользовавшись оплошностю оппонентов, первый гол в матче забросил Сергей Мельников, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось восстановить паритет.

На старте третьего отрезка встречи Сергей Мельников сделал дубль и снова вывел киевский клуб вперед. После пропущенного гола краматорчане так и не смогли прошить ворота Данила Яковлева еще раз.

"Краматорск" - СК "Сокол" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)