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НХЛ. Тампа разгромила Коламбус, успехи Детройта и Нэшвилла
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Флорида – Калгари – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Коламбус – Тампа-Бэй – 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)
Бостон – Нью-Джерси – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Детройт – Сан-Хосе – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Чикаго – Колорадо – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Аризона – Виннипег – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Вегас – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Анахайм – Филадельфия – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
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