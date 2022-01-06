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НХЛ. Питтсбург одержал девятую победу подряд, Эдмонтон проиграл Торонто
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - twitter.com
Торонто – Эдмонтон – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Питтсбург – Сент-Луис – 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)
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