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Сокол одержал победу над Кременчуком в финале Кубка Украины
Разница между соперниками составила три шайбы
фото - УХЛ
Киевский "Сокол" в финальном матче Кубка Украины одержал победу над "Кременчуком".
Тон поединка задала быстрая шайба, которую забросил Антон Рубан. Но в дальнейшем ни одна из команд не смогла забросить.
Во второй 20-минутке "Сокол" получил право играть в двойном большинстве и материализовал это преимущество, но уже в формате 5х4. После этого игра стала еще более острой, с элементами борьбы.
Заключительный отрезок встречи снова остался за киевлянами. Все началось с быстрой шайбы от Михнова в начале третьего периода. Затем Антон Рубан с передачи Кузьменко поставил точку в матче. "Кременчуг" продолжал предпринимать попытки сократить отставание, но больше, чем на одну шайбу, не хватило сил.
"Сокол" (Киев) – "Кременчуг" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
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