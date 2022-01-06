Сокол одержал победу над Кременчуком в финале Кубка Украины

Киевский "Сокол" в финальном матче Кубка Украины одержал победу над "Кременчуком".

Тон поединка задала быстрая шайба, которую забросил Антон Рубан. Но в дальнейшем ни одна из команд не смогла забросить.

Во второй 20-минутке "Сокол" получил право играть в двойном большинстве и материализовал это преимущество, но уже в формате 5х4. После этого игра стала еще более острой, с элементами борьбы.

Заключительный отрезок встречи снова остался за киевлянами. Все началось с быстрой шайбы от Михнова в начале третьего периода. Затем Антон Рубан с передачи Кузьменко поставил точку в матче. "Кременчуг" продолжал предпринимать попытки сократить отставание, но больше, чем на одну шайбу, не хватило сил.

"Сокол" (Киев) – "Кременчуг" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)