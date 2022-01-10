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НХЛ. Сент-Луис обыграл Даллас, Анахайм дожал Детройт
Результаты матчей дня в НХЛ
Сент-Луис – Даллас – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Анахайм – Детройт – 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
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