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Мариуполь в напряженном матче обыграл Краматорск в матче Суперлиги
Все благодаря успешным двум двадцатиминуткам
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
10 января, в рамках традиционного "донецкого дерби" хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал "Краматорск".
Команды выдали голевой старт матча. "Мариуполь" за стартовые полторы минуты встречи сразу два раза успел отличиться. Однако, уже спустя 40 секунд Кирилл Афанасьев прошил Алексея Трифонова и сократил отставание "Краматорска" до минимального.
Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой за исключение того, что команды гораздо осторожнее действовали в обороне.
На экваторе третьего отрезка встречи рикошет помог "Краматорску" сократить отставание до двух шайб. Под конец встречи краматорчане сняли голкипера в надежде реализовать лишнего игрока, но пропустили в пустые ворота.
"Мариуполь" - "Краматорск" 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
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