  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Мариуполь в напряженном матче обыграл Краматорск в матче Суперлиги
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь в напряженном матче обыграл Краматорск в матче Суперлиги

Хоккей
(1 голосов)

Все благодаря успешным двум двадцатиминуткам

Мариуполь в напряженном матче обыграл Краматорск в матче Суперлиги

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

10 января, в рамках традиционного "донецкого дерби" хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал "Краматорск".

Команды выдали голевой старт матча. "Мариуполь" за стартовые полторы минуты встречи сразу два раза успел отличиться. Однако, уже спустя 40 секунд Кирилл Афанасьев прошил Алексея Трифонова и сократил отставание "Краматорска" до минимального.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой за исключение того, что команды гораздо осторожнее действовали в обороне.

На экваторе третьего отрезка встречи рикошет помог "Краматорску" сократить отставание до двух шайб. Под конец встречи краматорчане сняли голкипера в надежде реализовать лишнего игрока, но пропустили в пустые ворота.

"Мариуполь" - "Краматорск" 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Краматорск ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...