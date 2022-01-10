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Днепр в овертайме обыграл БСФК
Матч получился увлекательным
Херсонский "Днепр" одержал трудную победу в овертайме над командой Броварского спортивно-профессионального колледжа в первом матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги 2022 года.
"Днепр" (Херсон) – БСФК (Бровары) – 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
После равного в целом первого периода во втором команде обменялись дуплетами шайб.
Вперед БСФК вышел в третьей 20-минутке благодаря Борису Андрющенко. Однако "Днепр" спасся от поражения за минуту до сирены и перевел игру в овертайм. На самом старте овертайма провал в защите гостей превратился фактически в буллитную попытку в исполнении Алексея Сергеева. Тот обыграл Петрова мастерски – 4:3.
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