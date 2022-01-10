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Клуб Рулав Одд переименован в Харьковские Берсерки

Хоккей
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Клуб сменил название

Клуб Рулав Одд переименован в Харьковские Берсерки

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

С сегодняшнего дня харьковский клуб "Рулав Одд" будет выступать в регулярном чемпионате Украины под названием "Харьковск Берсерки". Такое решение принято из-за проблем, возникших у одного из учредителей ХК.

Руководителем клуба отныне будет бывший игрок юношеской и юниорской сборных Украины, экс-нападающий столичных "Киева", "Сокола", "Компаньона", "Беркута", львовских "Львов", "Винницких Гайдамаков" и румынского "Стяуа" Павл с недавних пор возглавляет Харьковскую региональную ячейку ФХУ.

Сейчас "Харьковские Берсерки" после 18 матчей имеют в активе 17 очков и занимают в таблице третье место. Выше – "Сокол" (28) и "Кременчуг" (26), ниже – "Днепр" (14) и БСФК (6).

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В статье: Рулав Одд
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