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НХЛ. Бостон разбил Вашингтон, Колорадо дожал Сиэтл

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Бостон разбил Вашингтон, Колорадо дожал Сиэтл

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Вашингтон – Бостон – 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

Колорадо – Сиэтл – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Лос-Анджелес – Рейнджерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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