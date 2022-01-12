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Сокол с разгромным счетом обыграл БСФК
Счет получился непристойным
фото - УХЛ
Сокол в своем первом матче года в УХЛ с разгромным счетом обыграл БСФК со счетом 9:1.
Первая 20-минутка получилась напряженной, команды активно начали матч, но забросить сумели гости.
После перерыва киевляне прибавили в атаке и уже под конец периода счет на табло был 0:7 в пользу гостей.
В финальном отрезке сомнений о том, кто будет победителем матча не осталось и Сокол уверенно довел дело до победы. Теперь киевляне лидируют, опережая Кременчук на два очка.
Регулярный сезон УХЛ
БСФК - Сокол 1:9 (0:1, 0:6, 1:2)
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