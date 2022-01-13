  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Стаховский объявил о завершении карьеры
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский объявил о завершении карьеры

Хоккей
(1 голосов)

Уходит целая эпоха украинского тенниса

Стаховский объявил о завершении карьеры

Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский сообщил об уходе из спорта. На профессиональном уровне киевлянин выступал на протяжении 20 лет.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему», - написал Стаховский в Instagram.

Стаховский за карьеру выиграл четыре титула АТР в одиночном разряде и поднимался в топ-40 рейтинга АТР.

На счету Сергея три победы над теннисистами из топ-10, включая памятный успех над Роджером Федерером на Уимблдоне 2013 года.

За сборную Украины Сергей Стаховский за 15 лет отыграл 77 матчей. Он рекордсмен команды по количеству как командных, так и индивидуальных побед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...