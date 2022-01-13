Стаховский объявил о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский сообщил об уходе из спорта. На профессиональном уровне киевлянин выступал на протяжении 20 лет.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему», - написал Стаховский в Instagram.

Стаховский за карьеру выиграл четыре титула АТР в одиночном разряде и поднимался в топ-40 рейтинга АТР.

На счету Сергея три победы над теннисистами из топ-10, включая памятный успех над Роджером Федерером на Уимблдоне 2013 года.

За сборную Украины Сергей Стаховский за 15 лет отыграл 77 матчей. Он рекордсмен команды по количеству как командных, так и индивидуальных побед.