Мариуполь совершил камбэк в матче с Альтаиром

11 января, в Дружковке в рамках 13-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сошлись "Альтаир" и "Мариуполь".

Команды начали матч осторожно, больше присматриваясь друг к другу. После экватора первого периода клубы начали активно атаковать ворота противника. На первый перерыв команды отправились с минимальным преимуществом хозяев.

После пропущенного гола "Мариуполь" вышел на второй период более сконцентрированным и заряженным, что сходу вылилось в заброшенные две шайбы.

Большую часть третьего отрезка встречи команды отыграли без заброшенных шайб и только после экватора периода "Мариуполь" сломил сопротивление "Альтаира" и отличился еще раз.

"Альтаир" - "Мариуполь" 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)