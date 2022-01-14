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НХЛ. Тампа обыграл Ванкувер, победы Коламбуса и Лос-Анджелеса

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа обыграл Ванкувер, победы Коламбуса и Лос-Анджелеса

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Бостон – Филадельфия – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Каролина – Коламбус – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Детройт – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Айлендерс – Нью-Джерси – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Нэшвилл – Баффало – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луис – Сиэтл – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Чикаго – Монреаль – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Калгари – Оттава – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Питтсбург – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Сан-Хосе – Рейнджерс – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Коламбус Блю Джекетс
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