Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Тампа обыграл Ванкувер, победы Коламбуса и Лос-Анджелеса
Результаты матчей дня в НХЛ
Бостон – Филадельфия – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Каролина – Коламбус – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Детройт – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Айлендерс – Нью-Джерси – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Нэшвилл – Баффало – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Сент-Луис – Сиэтл – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Чикаго – Монреаль – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Калгари – Оттава – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Питтсбург – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Сан-Хосе – Рейнджерс – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января
- Последний? Видео голов и обзор матча Милан - Дженоа 3:1
- Зенит предложит Ракицкому контракт на 1 год
- Еще три матча Кубка Африки и продолжение квалификации для наших на Aus Open. Что смотреть 11 января?
- В семье экс-капитана Зари - пополнение
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...