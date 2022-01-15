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НХЛ. Флорида разгромила Даллас, Аризона в серии буллитов уступила Колорадо
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Даллас"
7 – 1 (2-0; 4-0; 1-1)
"Миннесота" – "Анахайм"
7 – 3 (3-1; 0-0; 4-2)
"Колорадо" – "Аризона"
4 – 3 после Б (2-1; 0-1; 1-1; 0-0; 1-0)
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