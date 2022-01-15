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НХЛ. Флорида разгромила Даллас, Аризона в серии буллитов уступила Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Даллас, Аризона в серии буллитов уступила Колорадо

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В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Даллас"

7 – 1 (2-0; 4-0; 1-1)

"Миннесота" – "Анахайм"

7 – 3 (3-1; 0-0; 4-2)

"Колорадо" – "Аризона"

4 – 3 после Б (2-1; 0-1; 1-1; 0-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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