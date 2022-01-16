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НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, Даллас проигрывает Тампа-Бей
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Коламбус"
9 – 2 (4-0; 2-0; 3-2)
"Детройт" – "Баффало"
4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)
"Сент-Луис" – "Торонто"
5 – 6 (1-3; 3-1; 1-2)
"Тампа-Бей" – "Даллас"
3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)
"Филадельфия" – "Рейнджерс"
2 – 3 (1-1; 0-0; 1-2)
"Чикаго" – "Анахайм"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Аризона" – "Колорадо"
0 – 5 (0-1; 0-3; 0-1)
"Эдмонтон" – "Оттава"
4 – 6 (1-1; 2-0; 1-5)
"Сиэтл" – "Лос-Анджелес"
1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Сан-Хосе" – "Питтсбург"
1 – 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
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