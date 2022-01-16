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НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, Даллас проигрывает Тампа-Бей

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Коламбус, Даллас проигрывает Тампа-Бей

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UA-Футбол
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Коламбус"

9 – 2 (4-0; 2-0; 3-2)

"Детройт" – "Баффало"

4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)

"Сент-Луис" – "Торонто"

5 – 6 (1-3; 3-1; 1-2)

"Тампа-Бей" – "Даллас"

3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)

"Филадельфия" – "Рейнджерс"

2 – 3 (1-1; 0-0; 1-2)

"Чикаго" – "Анахайм"

3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)

"Аризона" – "Колорадо"

0 – 5 (0-1; 0-3; 0-1)

"Эдмонтон" – "Оттава"

4 – 6 (1-1; 2-0; 1-5)

"Сиэтл" – "Лос-Анджелес"

1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)

"Сан-Хосе" – "Питтсбург"

1 – 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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