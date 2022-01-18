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НХЛ. Питтсбург огорчил Вегас, победы Сан-Хосе и Аризоны
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - twitter.com
Баффало – Детройт – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Колорадо – Миннесота – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Аризона – Монреаль – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)
Сиэтл – Чикаго – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Айлендерс – Филадельфия – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Сент-Луис – Нэшвилл – 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Вегас – Питтсбург – 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)
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