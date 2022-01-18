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Швейцарский хоккеист оформил пятый пента-трик в НХЛ в 21-м веке

Хоккей
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Феноменальное достижение

Швейцарский хоккеист оформил пятый пента-трик в НХЛ в 21-м веке

фото - twitter.com

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Нападающий Сан-Хосе Тимо Майер забросил пять шайб в поединке регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелеса (6:2).

Он стал пятым хоккеистом в НХЛ, которому в 21-м веке удалось оформить пента-трик. Примечательно, что это достижение за последние 25 лет покорялось только игрокам из Европы.

Также Майер стал первым игроком в НХЛ с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за два периода.

Тимо Майер в сезоне 2021-2022 набрал 45 очков (20+25) в 35 матчах.

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В статье: НХЛ Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс
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