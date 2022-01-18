Швейцарский хоккеист оформил пятый пента-трик в НХЛ в 21-м веке

Нападающий Сан-Хосе Тимо Майер забросил пять шайб в поединке регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелеса (6:2).

Он стал пятым хоккеистом в НХЛ, которому в 21-м веке удалось оформить пента-трик. Примечательно, что это достижение за последние 25 лет покорялось только игрокам из Европы.

Timo Meier became the fifth player in the last 25 years to score five goals in a game, joining Mika Zibanejad (March 5, 2020), Patrik Laine (Nov. 24, 2018), Johan Franzen (Feb. 2, 2011) and Marian Gaborik (Dec. 20, 2007).#NHLStats: https://t.co/R4R5apURR4 pic.twitter.com/txc6AyfUCq — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 17, 2022

Также Майер стал первым игроком в НХЛ с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за два периода.

Тимо Майер в сезоне 2021-2022 набрал 45 очков (20+25) в 35 матчах.