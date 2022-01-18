Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швейцарский хоккеист оформил пятый пента-трик в НХЛ в 21-м веке
Феноменальное достижение
фото - twitter.com
Нападающий Сан-Хосе Тимо Майер забросил пять шайб в поединке регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелеса (6:2).
Он стал пятым хоккеистом в НХЛ, которому в 21-м веке удалось оформить пента-трик. Примечательно, что это достижение за последние 25 лет покорялось только игрокам из Европы.
Timo Meier became the fifth player in the last 25 years to score five goals in a game, joining Mika Zibanejad (March 5, 2020), Patrik Laine (Nov. 24, 2018), Johan Franzen (Feb. 2, 2011) and Marian Gaborik (Dec. 20, 2007).#NHLStats: https://t.co/R4R5apURR4 pic.twitter.com/txc6AyfUCq— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 17, 2022
Также Майер стал первым игроком в НХЛ с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за два периода.
Тимо Майер в сезоне 2021-2022 набрал 45 очков (20+25) в 35 матчах.
Популярное сейчас
- Громов: Ситуация, возникшая у меня в Заре, прояснится позже
- Селезнев с опозданием в один день присоединился к Минаю
- 12-й клуб в карьере. Украинец Чумак перешел в Динамо Самарканд
- НХЛ. Флорида разгромила Даллас, Аризона в серии буллитов уступила Колорадо
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО