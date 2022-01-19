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НХЛ. Тампа бьет Лос-Анджелес, Каролина громит Бостон
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Каролина – 1:7 (1:5, 0:0, 0:2)
Филадельфия – Айлендерс – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Вашингтон – Виннипег – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Оттава – Баффало – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Нэшвилл – Ванкувер – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Даллас – Монреаль – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Калгари – Флорида – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)
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