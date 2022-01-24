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НХЛ. Питтсбург дожал Виннипег, Сиэтл переиграл Флориду
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - twitter.com
Питтсбург – Виннипег – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Коламбус – Оттава – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Сиэтл – Флорида – 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
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