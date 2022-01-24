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Краматорск в овертайме обыграл Мариуполь
В основное время на двоих команды забросили 2 шайбы
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
24 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Мариуполем".
В первом периоде команды обменивались моментами. "Краматорск" атаковал ворота Алексея Трифонова, стараясь открыть счёт в матче и Александр Фирсов достиг цели, выведя команду вперёд.
Во втором периоде "Мариуполь" начал действовать активнее, создавая моменты у ворот Виталия Труса и атакуя соперника, но им так и удалось сравнять счёт.
В завершающей двадцатиминутке "Мариуполь" сравняли счёт. До конца периода командам не удалось определить лидера, переведя матч в оветайм.
Итог матча определился в серии буллитов, где решающий буллит исполнил Андрей Жвачкин.
"Краматорск" - "Мариуполь" 2:1 ПБ (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 1:0)
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