Сокол разгромил Харьковских Берсерков

В очередном матче Украинской хоккейной лиги киевский "Сокол" на своем льду играя расправился с "Харьковскими Берсерками" и довел свою победную серию в чемпионате до семи матчей подряд!

"Сокол" (Киев) – "Харьковские Берсерки" – 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Уже в первом периоде лидер атак Антон Рубан оформил очередной дубль в сезоне, а его партнер Евгений Фадеев побаловал публику роскошным броском с ходу – 3:0!

Окончательно интрига в матче скончалась сразу после первого перерыва. "Сокол" проводил очередной матч не в оптимальном составе, но это не помешало подопечным Шафаренко объехать соперника и получить разгромную победу с двузначным счетом – 11:0!