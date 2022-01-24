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Сокол разгромил Харьковских Берсерков

Хоккей
(1 голосов)

Гости не смогли забросить ни единой шайбы

Сокол разгромил Харьковских Берсерков

фото - УХЛ

Новина українською

В очередном матче Украинской хоккейной лиги киевский "Сокол" на своем льду играя расправился с "Харьковскими Берсерками" и довел свою победную серию в чемпионате до семи матчей подряд!

"Сокол" (Киев) – "Харьковские Берсерки" – 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Уже в первом периоде лидер атак Антон Рубан оформил очередной дубль в сезоне, а его партнер Евгений Фадеев побаловал публику роскошным броском с ходу – 3:0!

Окончательно интрига в матче скончалась сразу после первого перерыва. "Сокол" проводил очередной матч не в оптимальном составе, но это не помешало подопечным Шафаренко объехать соперника и получить разгромную победу с двузначным счетом – 11:0!

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В статье: ХК Сокол (Киев) Харьковские Берсерки
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