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НХЛ. Вегас обыграл Вашингтон, Калгари разбил Сент-Луис

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вегас обыграл Вашингтон, Калгари разбил Сент-Луис

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Вашингтон – Вегас – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Филадельфия – Даллас – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 3:2)

Бостон – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Миннесота – Монреаль – 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Колорадо – Чикаго – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Калгари – Сент-Луис – 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
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