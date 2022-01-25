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НХЛ. Вегас обыграл Вашингтон, Калгари разбил Сент-Луис
Результаты матчей дня в НХЛ
Вашингтон – Вегас – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Филадельфия – Даллас – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 3:2)
Бостон – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Миннесота – Монреаль – 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
Колорадо – Чикаго – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Калгари – Сент-Луис – 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)
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