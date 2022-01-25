Российский хоккеист рассказал, как воровал сало у одноклубников из Украины

Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил, как во времена выступлений за Витязь из Подольска обворовывал своих одноклубников из Украины.

«У нас были три украинца, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелазили ночью. А они наутро каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал», - сказал Алиев.