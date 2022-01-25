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Российский хоккеист рассказал, как воровал сало у одноклубников из Украины

Хоккей
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Российский хоккеист рассказал, как воровал сало у одноклубников из Украины

Новина українською

Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил, как во времена выступлений за Витязь из Подольска обворовывал своих одноклубников из Украины.

«У нас были три украинца, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелазили ночью. А они наутро каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал», - сказал Алиев.

Ранее Швейцарский хоккеист Сан-Хосе Тимо Майер оформил пятый пента-трик в НХЛ в 21-м веке.

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В статье: хоккей
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Источник:
Sport24.ru

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