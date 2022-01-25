Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Российский хоккеист рассказал, как воровал сало у одноклубников из Украины
Еще и гордится этим
Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил, как во времена выступлений за Витязь из Подольска обворовывал своих одноклубников из Украины.
«У нас были три украинца, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелазили ночью. А они наутро каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал», - сказал Алиев.
Ранее Швейцарский хоккеист Сан-Хосе Тимо Майер
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport24.ru
Популярное сейчас
- Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- Интерес к Юрченко в Европе, усиление для Таврии. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- НХЛ. Вегас обыграл Вашингтон, Калгари разбил Сент-Луис
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Новости по теме
- 11:48 Украинские Грузинская компания Adjara Group приобрела телеканал Setanta Ukraine
- 13:12 Украинские Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января
- 11:59 Зарубежные Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...