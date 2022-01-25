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Овечкин в матче НХЛ шайбой сломал маску вратарю Вегаса
Бросок был чудовищной силы
фото - nhl.com
Звездный нападающий Вашингтона Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против Вегаса (0:1) броском с дальней дистанции сломал маску голкипера Голден Найтс Робина Ленера.
Ovechkin broke Lehner's mask with this shot ???? pic.twitter.com/159mnaJFEP— hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022
«Мне еще никогда не прилетал в голову бросок такой силы. Он сломал мою маску, я почувствовал, как она гнется», - сказал вратарь после матча.
Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ в 43 матчах забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач.
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