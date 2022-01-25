Овечкин в матче НХЛ шайбой сломал маску вратарю Вегаса

Звездный нападающий Вашингтона Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против Вегаса (0:1) броском с дальней дистанции сломал маску голкипера Голден Найтс Робина Ленера.

Ovechkin broke Lehner's mask with this shot ???? pic.twitter.com/159mnaJFEP — hockey w/o spectators (@HWOSpectators) January 25, 2022

«Мне еще никогда не прилетал в голову бросок такой силы. Он сломал мою маску, я почувствовал, как она гнется», - сказал вратарь после матча.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ в 43 матчах забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач.