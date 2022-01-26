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Кременчук в серии буллитов обыграл Берсерков
По ходу матча ни одна из команд не хотела отдавать преимущество
В матче регулярного сезона УХЛ Кременчук играл в гостях с Харьковскими Берсерками.
Первый период не порадовал болельщиков шайбами, а вот во втором команда из Харькова забросила дважды, а её соперник один раз. В завершающем отрезке матча гости сравняли счёт и перевели матч в овертайм.
В напряженном поединке Кременчук все же сумел дожать соперника в серии буллитов 3:2. Кременчук набрал 32 пункта и отстает от Сокола на 2 очка.
Регулярный сезон УХЛ
Харьковские Берсерки - Кременчук 2:3 (по буллитам) (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
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