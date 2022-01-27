Сокол с разгромным счетом обыграл Альтаир

Сегодня, 27 января, в рамках 15-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принимал дружковский "Альтаир".

На старте матча гостям удалось воспользоваться ошибкой СК "Сокол" и открыть счет в матче. Однако, после экватора периода дружковчане потеряли инициативу и "Сокол" сравнял счет.

Во второй двадцатиминутке киевляне перебросали своего оппонента и впервые в матче смогли выйти вперед.

На старте третьего периода киевлянам удалось только утвердить свое лидерство и установить итоговый счет 7:1 на табло.

СК "Сокол" - "Альтаир" 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)