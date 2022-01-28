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НХЛ. Тампа одолела Нью-Джерси, осечки Вегаса и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа одолела Нью-Джерси, осечки Вегаса и Питтсбурга

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Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Питтсбург – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Оттава – Каролина – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Айлендерс – Лос-Анджелес – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Монреаль – Анахайм – 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Флорида – Вегас – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Коламбус – Рейнджерс – 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Виннипег – Ванкувер – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Сент-Луис – Калгари – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Эдмонтон – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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