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НХЛ. Тампа одолела Нью-Джерси, осечки Вегаса и Питтсбурга
Результаты матчей дня в НХЛ
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Питтсбург – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Оттава – Каролина – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Айлендерс – Лос-Анджелес – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Монреаль – Анахайм – 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)
Флорида – Вегас – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Коламбус – Рейнджерс – 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Виннипег – Ванкувер – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Сент-Луис – Калгари – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Эдмонтон – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
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