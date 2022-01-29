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НХЛ. Питтсбург в серии буллитов уступает Детройту, Колорадо побеждает Чикаго
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 28 на 29 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Детройт"
2 – 3 после Б (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)
"Рейнджерс" – "Миннесота"
2 – 3 (2-0; 0-2; 0-1)
"Чикаго" – "Колорадо"
4 – 6 (0-0; 0-2; 4-4)
"Аризона" – "Бостон"
1 – 2 (1-1; 0-1; 0-0)
"Даллас" – "Вашингтон"
0 – 5 (0-3; 0-2; 0-0)
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