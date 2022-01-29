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НХЛ. Питтсбург в серии буллитов уступает Детройту, Колорадо побеждает Чикаго

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург в серии буллитов уступает Детройту, Колорадо побеждает Чикаго

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UA-Футбол
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В ночь с 28 на 29 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Детройт"

2 – 3 после Б (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)

"Рейнджерс" – "Миннесота"

2 – 3 (2-0; 0-2; 0-1)

"Чикаго" – "Колорадо"

4 – 6 (0-0; 0-2; 4-4)

"Аризона" – "Бостон"

1 – 2 (1-1; 0-1; 0-0)

"Даллас" – "Вашингтон"

0 – 5 (0-3; 0-2; 0-0)

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В статье: НХЛ
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