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НХЛ. Вегас в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, Детройт проигрывает Торонто
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию все результаты:
"Флорида" – "Сан-Хосе"
5 – 4 после ОТ (1-2; 0-1; 3-1; 1-0)
"Детройт" – "Торонто"
4 – 7 (1-1; 3-1; 0-5)
"Каролина" – "Нью-Джерси"
2 – 1 (2-1; 0-0; 0-0)
"Монреаль" – "Эдмонтон"
2 – 7 (0-3; 2-3; 0-1)
"Тампа-Бей" – "Вегас"
2 – 3 после Б (0-1; 0-1; 2-0; 0-0; 3-4)
"Аризона" – "Баффало"
1 – 3 (0-2; 0-1; 1-0)
"Калгари" – "Ванкувер"
1 – 0 (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
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