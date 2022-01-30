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НХЛ. Вегас в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, Детройт проигрывает Торонто

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вегас в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, Детройт проигрывает Торонто

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В ночь с 29 на 30 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию все результаты:

"Флорида" – "Сан-Хосе"

5 – 4 после ОТ (1-2; 0-1; 3-1; 1-0)

"Детройт" – "Торонто"

4 – 7 (1-1; 3-1; 0-5)

"Каролина" – "Нью-Джерси"

2 – 1 (2-1; 0-0; 0-0)

"Монреаль" – "Эдмонтон"

2 – 7 (0-3; 2-3; 0-1)

"Тампа-Бей" – "Вегас"

2 – 3 после Б (0-1; 0-1; 2-0; 0-0; 3-4)

"Аризона" – "Баффало"

1 – 3 (0-2; 0-1; 1-0)

"Калгари" – "Ванкувер"

1 – 0 (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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