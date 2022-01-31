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В матче НХЛ хоккеист головой заблокировал бросок соперника

Хоккей
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Мужественный поступок

В матче НХЛ хоккеист головой заблокировал бросок соперника

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тампа-Бэй в поединке регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграла Вегасу (2:3).

Украшением матча стал поступок российского защитника Тампы Михаила Сергачева, у которого в середине второго периода сломалась клюшка, что привело к потере у своих ворот. Сергачев без промедления головой бросился под шайбу и спас свою команду.

Михаил Сергачев в текущем сезоне провел 44 матча, в которых забросил 2 шайбы и отдал 20 результативных передач.

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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