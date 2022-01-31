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Краматорск в напряженном матче обыграл Альтаир в овертайме

Хоккей
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Все решилось в концовке матча

Краматорск в напряженном матче обыграл Альтаир в овертайме

Новина українською

31 января, в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Альтаиром".

В первом периоде счёт открыли гости. "Краматорск" быстро сравнял счёт. Подопечные Олега Тимченко старались выйти вперёд, но дружковковцы атаковали ответно и удвоили своё преимущество. Под конец первого игрового отрезка команды обменялись голами.

Во втором периоде подопечные Владимира Карабаджака не сбавляли обороты и вернули преимущество в две шайбы. "Краматорск" не уступил b Макар Ваулин мощным броском от синей линии забросил третью шайбу команды.

В завершающей двадцатиминутке Даниил Дуюн сравнял счёт, а Богдан Середницкий впервые в матче вывел "Краматорск" вперёд. Однако, дружковцы проявили характер и сравнял счёт в большинстве, а позже смогли завладеть преимуществом. Хозяева не отдали инициативу. До конца третьего периода команды не опередили лидера, игра перешла в овертайм, где Середницкий принес победу "Краматорску".

"Краматорск" - "Альтаир" 7:6 ОТ (2:3; 1:1; 3:2; 1:0)

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В статье: ХК Краматорск Альтаир
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