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НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Коламбуса, перестрелка Торонто и Нью-Джерси
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Коламбус – Флорида – 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)
Чикаго – Ванкувер – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Детройт – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Оттава – Эдмонтон – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Торонто – Нью-Джерси – 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)
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