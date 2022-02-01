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НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Коламбуса, перестрелка Торонто и Нью-Джерси

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Коламбуса, перестрелка Торонто и Нью-Джерси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Коламбус – Флорида – 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)

Чикаго – Ванкувер – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Детройт – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Оттава – Эдмонтон – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Торонто – Нью-Джерси – 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс
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