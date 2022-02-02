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НХЛ. Колорадо уступил Аризоне, Вашингтон одолел Питтсбург

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Колорадо уступил Аризоне, Вашингтон одолел Питтсбург

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Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Питтсбург – Вашингтон – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Филадельфия – Виннипег – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Рейнджерс – Флорида – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Нью-Джерси – Торонто – 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)

Бостон – Сиэтл – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Айлендерс – Оттава – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Нэшвилл – Ванкувер – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Даллас – Калгари – 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Колорадо – Аризона – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Вегас – Баффало – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш
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