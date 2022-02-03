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НХЛ. Эдмонтон обыграл Вашингтон, успехи Сиэтла и Миннесоты

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Эдмонтон обыграл Вашингтон, успехи Сиэтла и Миннесоты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Айлендерс – Сиэтл – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Вашингтон – Эдмонтон – 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Детройт – Лос-Анджелес – 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

Чикаго – Миннесота – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Аризона – Калгари – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
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