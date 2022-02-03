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Фанатка Вашингтон Кэпиталз разбила телефон при попытке помочь хоккеисту – клуб подарил новый
Забавная история из мира НХЛ
фото - Twitter
В декабре прошлого года некая Кэролайн Маккейн во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Анахаймом (4:3) оригинально попыталась помочь хоккеисту Кэпиталз Тому Уилсону, у которого застряла клюшка между защитными стеклянными панелями. Девушка взяла свой телефон и начала бить ним по клюшке.
@Capitals @MSE I tried really hard to get Tom Wilson his stick pic.twitter.com/voHvsNOPCt— Caroline McCain (@ccmccain) December 7, 2021
В клубе, пусть и не сразу, но оценили самоотверженность фанатки. Вашингтон во время домашнего поединка против Эдмонтона (3:5) подарил Маккейн последнюю версию айфона, а бонусом стали именной свитер и клюшка, подписанная тем самым Уилсоном, которому девушка пыталась помочь два месяца назад.
Your All-Star effort did not go unnoticed, Caroline!— Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2022
Shoutout to @Verizon for hooking her up with a new phone to go along with that custom #ALLCAPS jersey and signed Tom Wilson stick ???? https://t.co/Ko21PcdVUG pic.twitter.com/5f2SxvQLTI
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