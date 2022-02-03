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Фанатка Вашингтон Кэпиталз разбила телефон при попытке помочь хоккеисту – клуб подарил новый

Хоккей
(1 голосов)

Забавная история из мира НХЛ

Фанатка Вашингтон Кэпиталз разбила телефон при попытке помочь хоккеисту – клуб подарил новый

фото - Twitter

Новина українською

В декабре прошлого года некая Кэролайн Маккейн во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Анахаймом (4:3) оригинально попыталась помочь хоккеисту Кэпиталз Тому Уилсону, у которого застряла клюшка между защитными стеклянными панелями. Девушка взяла свой телефон и начала бить ним по клюшке.

В клубе, пусть и не сразу, но оценили самоотверженность фанатки. Вашингтон во время домашнего поединка против Эдмонтона (3:5) подарил Маккейн последнюю версию айфона, а бонусом стали именной свитер и клюшка, подписанная тем самым Уилсоном, которому девушка пыталась помочь два месяца назад.

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В статье: НХЛ хоккей Вашингтон Кэпиталз
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