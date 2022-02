Фанатка Вашингтон Кэпиталз разбила телефон при попытке помочь хоккеисту – клуб подарил новый

В декабре прошлого года некая Кэролайн Маккейн во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Анахаймом (4:3) оригинально попыталась помочь хоккеисту Кэпиталз Тому Уилсону, у которого застряла клюшка между защитными стеклянными панелями. Девушка взяла свой телефон и начала бить ним по клюшке.

@Capitals @MSE I tried really hard to get Tom Wilson his stick pic.twitter.com/voHvsNOPCt

В клубе, пусть и не сразу, но оценили самоотверженность фанатки. Вашингтон во время домашнего поединка против Эдмонтона (3:5) подарил Маккейн последнюю версию айфона, а бонусом стали именной свитер и клюшка, подписанная тем самым Уилсоном, которому девушка пыталась помочь два месяца назад.

Your All-Star effort did not go unnoticed, Caroline!



Shoutout to @Verizon for hooking her up with a new phone to go along with that custom #ALLCAPS jersey and signed Tom Wilson stick ???? https://t.co/Ko21PcdVUG pic.twitter.com/5f2SxvQLTI