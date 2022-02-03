Воронин возвращается в Украину

В хоккейную Суперлигу Украины от СК "Сокол" поступил дозаявочный список, в котором киевский клуб вписал защитника Александра Воронина.

За свою профессиональную карьеру он играл в составах "Белого Барса", "Донбасса", "Ледяных Волков", "Мариуполя" и "Краматорска". Воронин выигрывал золото и серебро чемпионата Украины U20, вместе с "Донбассом" становился чемпионом Украины, а в составе "Белого Барса" завоевывал бронзовые медали украинского первенства.

Текущий сезон защитник начинал в составе шведского "Osby IK". В составе СК "Сокол" Александр Воронин будет выступать под номером "45".