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Воронин возвращается в Украину

Хоккей
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Он будет играть за Сокол

Воронин возвращается в Украину

Фото: hsl.com.ua

Новина українською

В хоккейную Суперлигу Украины от СК "Сокол" поступил дозаявочный список, в котором киевский клуб вписал защитника Александра Воронина.

За свою профессиональную карьеру он играл в составах "Белого Барса", "Донбасса", "Ледяных Волков", "Мариуполя" и "Краматорска". Воронин выигрывал золото и серебро чемпионата Украины U20, вместе с "Донбассом" становился чемпионом Украины, а в составе "Белого Барса" завоевывал бронзовые медали украинского первенства.

Текущий сезон защитник начинал в составе шведского "Osby IK". В составе СК "Сокол" Александр Воронин будет выступать под номером "45".

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В статье: ХК Сокол (Киев) Александр Воронин
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