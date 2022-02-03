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Донбасс обыграл Альтаир с разгромным счетом
Дончане показали клас
фото - УХЛ
3 февраля, в 17-м туре хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" принимал "Альтаир".
На старте матча командам долго не удавалось открыть счёт. Дончане прессинговали Дьяченко, и под занавес первого периода Александр Пересунько открыл счёт и вывел "Донбасс" вперёд.
Во втором периоде Андрей Бирюков удвоил преимущество команды, "Альтаир" в свою очередь сократил отрыв и отметился в меньшинстве. Дончане не сбавляли обороты и до конца второго периода увеличили преимущество до 5:1. Также под занавес второй двадцатиминутки снова голом отметился Александр Пересунько.
В завершающем отрезке матча седьмую шайбу дончан забросил Разумов, а вскоре Гатис Спруктс реализовал большинство. Под занавес третьего периода Игорь Галыгин забросил девятую шайбу команды и матч завершился со счётом 9:1.
"Донбасс" - "Альтаир" 9:1 (1:0; 5:1; 3:0)
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