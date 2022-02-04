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Суперлига. Краматорск нейтрализовал Сокол

Хоккей
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Гости не дали ни малейшего шанса

Суперлига. Краматорск нейтрализовал Сокол

фото - УХЛ

Новина українською

4 февраля, в Броварах в рамках 17-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Краматорск".

На старте периода команды обменялись шайбами, далее ни одна из команд не хотела уступать. "Сокол" вывел команду вперед, однако после экватора периода "Краматорск" совершил камбэк, показав, что не готов сдаваться.

Во второй двадцатиминутке "Краматорск" смог перевернуть матч с ног на голову и выйти вперед.

В завершающем отрезке встречи СК "Сокол" из последних сил старался, чтобы отыграться, но после экватора периода пропустил. Под завесу периода Виктор Шахворостов забросил третью шайбу киевлян в матче, однако поединок завершился уверенной победой "Краматорска".

СК "Сокол" - "Краматорск" 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Краматорск
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