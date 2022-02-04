Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперлига. Краматорск нейтрализовал Сокол
Гости не дали ни малейшего шанса
фото - УХЛ
4 февраля, в Броварах в рамках 17-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Краматорск".
На старте периода команды обменялись шайбами, далее ни одна из команд не хотела уступать. "Сокол" вывел команду вперед, однако после экватора периода "Краматорск" совершил камбэк, показав, что не готов сдаваться.
Во второй двадцатиминутке "Краматорск" смог перевернуть матч с ног на голову и выйти вперед.
В завершающем отрезке встречи СК "Сокол" из последних сил старался, чтобы отыграться, но после экватора периода пропустил. Под завесу периода Виктор Шахворостов забросил третью шайбу киевлян в матче, однако поединок завершился уверенной победой "Краматорска".
СК "Сокол" - "Краматорск" 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Популярное сейчас
- Всё впереди. Украина уступает в полуфинале Евро по футзалу, но сыграет в матче за третье место
- На матче Украина - Россия болельщики завели хит "Путин – ху*ло". УЕФА не оценил
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Фанатка Вашингтон Кэпиталз разбила телефон при попытке помочь хоккеисту – клуб подарил новый
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО