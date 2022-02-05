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Сокол разорвал БСФК. Они победили в 10 раз подряд
Команда с отрывом лучшая в лиге
фото - УХЛ
Сегодня киевский "Сокол" уничтожил "БСФК" в матче хоккейной Суперлиги со счетом 11:1.
Уже в первом периоде киевская команда забила броварчанам 3 шайбы.
Во втором периоде "Сокол" смог забить на одну больше, чем в первом – счет 7:0 после двух третей матча.
В третьем периоде "БСФК" даже смог забить, но при этом получил аж 6 шайб в ответ.
Самый интересный итог этого матча – это уже не первое поражение команды из Броваров в этом сезоне со счетом 1:11. Они уже так проигрывали "Кременчугу" в гостях.
СК "Сокол" - "БСФК" 11:1 (3:0, 4:0, 6:1)
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