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Сокол разорвал БСФК. Они победили в 10 раз подряд

Хоккей
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Команда с отрывом лучшая в лиге

Сокол разорвал БСФК. Они победили в 10 раз подряд

фото - УХЛ

UA-Футбол
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Сегодня киевский "Сокол" уничтожил "БСФК" в матче хоккейной Суперлиги со счетом 11:1.

Уже в первом периоде киевская команда забила броварчанам 3 шайбы.

Во втором периоде "Сокол" смог забить на одну больше, чем в первом – счет 7:0 после двух третей матча.

В третьем периоде "БСФК" даже смог забить, но при этом получил аж 6 шайб в ответ.

Самый интересный итог этого матча – это уже не первое поражение команды из Броваров в этом сезоне со счетом 1:11. Они уже так проигрывали "Кременчугу" в гостях.

СК "Сокол" - "БСФК" 11:1 (3:0, 4:0, 6:1)

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В статье: хоккей Сокол (Киев) БСФК
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