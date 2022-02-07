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Скандал на Олимпиаде-2022: Канада и ОКР сыграли в хоккей в медицинских масках
Матч был под угрозой срыва
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Канады по хоккею отказалась выходить на матч группового этапа Олимпиады в Пекине против ОКР, пока не увидит результаты тестов российской сборной на коронавирус.
Матч был отложен на час, команды и судьи вышли на лед в медицинских масках. Канадки оставались в них до конца матча, сборная ОКР и бригада рефери сняла маски перед третьим периодом.
Сборная Канады разгромила команду ОКР со счетом 6:1 и защитила лидерство в группе А. Три матча в Пекине канадки выиграли с общим счетом 29:3.
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