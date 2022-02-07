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Скандал на Олимпиаде-2022: Канада и ОКР сыграли в хоккей в медицинских масках

Хоккей
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Матч был под угрозой срыва

Скандал на Олимпиаде-2022: Канада и ОКР сыграли в хоккей в медицинских масках

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Женская сборная Канады по хоккею отказалась выходить на матч группового этапа Олимпиады в Пекине против ОКР, пока не увидит результаты тестов российской сборной на коронавирус.

Матч был отложен на час, команды и судьи вышли на лед в медицинских масках. Канадки оставались в них до конца матча, сборная ОКР и бригада рефери сняла маски перед третьим периодом.

Сборная Канады разгромила команду ОКР со счетом 6:1 и защитила лидерство в группе А. Три матча в Пекине канадки выиграли с общим счетом 29:3.

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В статье: Олимпиада-2022 хоккей
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