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НХЛ. Вашингтон проиграл Коламбусу, Нью-Джерси разбил Монреаль
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Коламбус – 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Оттава – Каролина – 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Монреаль – Нью-Джерси – 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Бостон – Питтсбург – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Виннипег – Миннесота – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Эдмонтон – Вегас – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Ванкувер – Аризона – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
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