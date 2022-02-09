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НХЛ. Вашингтон проиграл Коламбусу, Нью-Джерси разбил Монреаль

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вашингтон проиграл Коламбусу, Нью-Джерси разбил Монреаль

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Коламбус – 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)

Оттава – Каролина – 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Монреаль – Нью-Джерси – 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Бостон – Питтсбург – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Виннипег – Миннесота – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Эдмонтон – Вегас – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Ванкувер – Аризона – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз
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