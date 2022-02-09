Урош Велепец рассказал о ситуации в сборной Украины

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о ситуации в команде:

"Скажу вам правду, это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный – потом снова хуже показывает.

Я уже не верю никому. Так у Даши, так у Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Билосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели.

В один день результат отрицательный, а на следующий – положительный: на рубеже 33-35. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть у всех лучшее, но здесь уже... Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что уже и так есть две недели карантина", - приводит слова Валепца Суспильне Спорт.

Напомним, что сборная Украины может пропустить эстафетную гонку.