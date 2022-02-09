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Мариуполь с минимальным счетом обыграл Краматорск

Хоккей
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Матч получился интересным

Мариуполь с минимальным счетом обыграл Краматорск

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

9 февраля, в Мариуполе местная команда в рамках 20-го тура хоккейной Суперлиги Париматч принимала "Краматорск".

Период команды хоть и начали с массой атак. Под завесу периода "Краматорск" смог воспользоваться численным преимуществом и Жвачкин открыл счет в матче. Ответ от "Мариуполя" был незамедлительным и Казаковцев вернул паритет на табло.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой, но с одной заброшенной шайбой.

На старте третьего периода "Мариуполь" усилиями Сергея Твердохлебова во второй раз в матче сравнял счет, а спустя две минуты Алексей Янишевский вывел "чаек" вперед и поставил точку в матче.

"Мариуполь" - "Краматорск" 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

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В статье: ХК Краматорск ХК Мариуполь
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