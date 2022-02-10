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НХЛ. Вегас со счетом 0:6 проиграл Калгари, Эдмонтон уступил Чикаго
Результаты матчей дня в НХЛ
Филадельфия – Детройт – 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Даллас – Нэшвилл – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Эдмонтон – Чикаго – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Калгари – Вегас – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Сиэтл – Аризона – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Ванкувер – Айлендерс – 3:6 (1:5, 2:0, 0:1)
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