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НХЛ. Вегас со счетом 0:6 проиграл Калгари, Эдмонтон уступил Чикаго

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вегас со счетом 0:6 проиграл Калгари, Эдмонтон уступил Чикаго

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Филадельфия – Детройт – 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Даллас – Нэшвилл – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Эдмонтон – Чикаго – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Калгари – Вегас – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Сиэтл – Аризона – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Ванкувер – Айлендерс – 3:6 (1:5, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Эдмонтон Ойлерз
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