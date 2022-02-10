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Сборная Канады по хоккею с разгромным счётом обыграла Германию на Олимпийских играх

Хоккей
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Канадцы не оставили ни малейшего шанса соперникам

Сборная Канады по хоккею с разгромным счётом обыграла Германию на Олимпийских играх

Новина українською

Сборная Канады по хоккею одержала первую победу в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года над командой Германии.

Олимпийские игры-2022

Канада - Германия 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниэль Винник, Максим Норо, а также Джордан Уил. Единственный гол в составе немецкой команды забросил Тобиас Ридер.

Напомним, олимпийский хоккейный турнир проходит с 9 по 20 февраля 2022 года.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Германии по хоккею
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