Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная США по хоккею легко разобралась с Китаем на ОИ-2022
Китай не забросил ни единой шайбы
Сборная США на старте матче хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине разгромила хозяев соревнований — Китай.
США - Китай 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
Встреча прошла на стадионе "Национальный" в Пекине.
В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Отметим, что эта встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на Олимпийских играх.
В параллельной встрече группы А сборная Канады одержала победу над командой Германии (5:1).
Популярное сейчас
- Украинская правда: Кортеж Александра Ярославского сбил насмерть человека
- Германия и Норвегия толкаются на вершине, у Австрии больше всего наград. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- НХЛ. Вашингтон проиграл Коламбусу, Нью-Джерси разбил Монреаль
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО