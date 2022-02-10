Сборная США по хоккею легко разобралась с Китаем на ОИ-2022

Сборная США на старте матче хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине разгромила хозяев соревнований — Китай.

США - Китай 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Встреча прошла на стадионе "Национальный" в Пекине.

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Отметим, что эта встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на Олимпийских играх.

В параллельной встрече группы А сборная Канады одержала победу над командой Германии (5:1).